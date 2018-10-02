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Жители одного из домов на Народной улице Подольска почти две недели живут без горячей воды
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Общество — 2 Октября 2018, 13:17
Как сообщила диспетчер городской управляющей компании ООО «РЭО», что жители многоквартирного дома на Народной улице в Подольске из-за ремонта котельной на 2 недели остались без горячей воды.
В соцсети «ВКонтакте» житель округа опубликовал информацию об отсутствии горячей воды и отопления в доме №23 на улице Народная. Он сообщил, что отключения начались 17 сентября и до сегодняшнего дня жители вынуждены пользоваться обогревателями и другими электроприборами.
Деспетчер подтвердила, что в этом доме около двух недель отсутствует горячая вода, а также до сих пор не подано отопление. Это связано с ремонтом котельной.
Она добавила, что срок окончания данных работ неизвестен.
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