03октября 2018
среда
|
Полицейские Подольска задержали ранее судимого жителя Тамбовской области за серию грабежей
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 3 Октября 2018, 13:07
Как информирует сайт Главного управления МВД России по Московской области, что в подмосковном Подольске полицейские задержали 36-летнего уроженца Тамбовской области, который подозревается в серии краж у жительниц поселка Александровка.
В дежурную часть Стрелковского пункта полиции УМВД России по Подольску 2 иестных жителя написали заявления о том, что в районе поселка Александровка неизвестный, украл их сумки, нанеся им телесные повреждения. Общая сумма ущерба составила 18000 рублей.
Отмечается, что сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску установили и задержали ранее судимого 36-летнего уроженца Тамбовской области. По данному факту следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж»».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +10 +12
вечером +7 +9 ночью +5 +7
Котировки
Партнеры