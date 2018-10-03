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Коммунальщики Люберец подготовили около 290 км сетей к отопительному сезону
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Октября 2018, 13:13
Как сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий, что в городском округе Люберцы к осенне-зимнему периоду коммунальные службы подготовили почти 290 километров теплосетей.
Ружицкий отметил, что на территории городского округа к осенне-зимнему периоду 2018-2019 года были подготовлены: 2077 многоквартирных домов (МКД), 142 учреждения образования, культуры и спорта, 80 котельных, 95 Центральных тепловых пунктов, 288,6 километров сетей теплоснабжения. Кроме того создан запас резервного топлива в объеме 716,4 тонны (100%).
С 25.09.2018 года стартовал отопительный сезон.
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