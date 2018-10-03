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Подмосковье вошло в топ‑5 регионов России по популярности отдыха в бархатный сезон
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Октября 2018, 13:15
Как информирует пресс-служба сервиса бронирования жилья Tvil.ru, что Московская область вошла в пятерку туристических направлений России, которые стали самыми популярными в бархатный сезон.
Рейтинг подготовлен по данным броней жилья туристами для проживания с 1 сентября по 7 октября 2018 года.
В популярную пятерка направлений вошли Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, Московская область и Республика Татарстан.
В Краснодарском крае в бархатный сезон-2018 туристы снимали жилье в среднем на 8 ночей и потратили на аренду 2000 рублей в сутки. В Крыму туристы бронировали проживание на 9 ночей и тратили на аренду 1900 рублей в сутки. В Ставрополье – на семь ночей (1400 рублей), в Подмосковье – на три ночи (2400 рублей) и в Татарстане – на 2,5 ночи (2200 рублей).
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