03октября 2018
среда
|
Пробка длиной около 2 км образовалась на Варшавском шоссе в Подольске
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 3 Октября 2018, 13:21
Как следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки», что 03.10.2018 года днем на въезде в Подольск на Варшавском шоссе образовалась пробка длиной около 2 километров, движение затруднено из-за ремонтных работ.
Отмечается, что в 11:23 на Варшавском шоссе в Подольске образовалась пробка длиной около 2 километров, в результате которой движение затруднено от СНТ «Ветеран» до автобусной остановки «Стройматериалы», где идут ремонтные работы. Средняя скорость движения составляет 5 километров в час.
Также пробка образовалась на трассе А-107, улицах Кирова, Большая Серпуховская, Рабочая и проспекте Ленина.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +10 +12
вечером +7 +9 ночью +5 +7
Котировки
Партнеры