03октября 2018
среда
|
Незаконно установленные шашлычные в микрорайоне Люберец ликвидируют
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 3 Октября 2018, 13:25
Как проинформировал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Александр Семенов, что в микрорайоне Самолет Люберец предприниматели установили несколько шашлычных незаконно.
В социальных сетях сообщалось, что в микрорайоне Самолет везде строят шашлычные. Граждане насчитали уже 4 заведения, по их словам, одно из них расположено возле школы. Жители попросили выяснить, по закону ли открываются шашлычные.
Семенов отметил, что эти объекты являются незаконно размещенными и подлежат демонтажу.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +10 +12
вечером +7 +9 ночью +5 +7
Котировки
Партнеры