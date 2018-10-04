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В Подмосковье более 1,7 тыс детей‑сирот обрели семью с начала года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Октября 2018, 14:34
Как сообщила пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой, что с начала 2018 года в Подмосковье более 1700 детей-сирот устроили в приемные семьи.
Она отметила, что всего в Подмосковье свыше 4000 приемных семей, 290 из которых созданы в этом году.
Всего в Московской области проживают более 25000 детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются порядка 15600 детей-сирот. Кроме того, 8500 детей воспитываются в семьях усыновителей.
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