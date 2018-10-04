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Около шести тысяч жителей Подмосковья призовут на службу в осенний призыв
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Октября 2018, 14:37
Как проинформировал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Московской области Виктор Борисов, что около 6000 граждан Подмосковья призовут на службу в период с 1 октября по 31 декабря 2018 года.
Он отметил, что в осенний призыв 2018 года для прохождения альтернативной гражданской службы будет направлен 21 человек.
Также на сборном пункте Московской области введена автоматизированная система паспорта, которая поможет обеспечить всех граждан, направляемых для прохождения военной службы, персональными электронными картами.
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