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7 октября станет самым теплым днем текущей недели в Московском регионе
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Октября 2018, 14:44
Как информируется на сайте «Метеоновости», что первые выходные октября в Московском регионе будут теплыми, а 7 октября станет самым теплым днем текущей недели.
5.09.2018 в Москве температура воздуха ночью составит 2-4 градуса, местами до ноля. Днем в столице будет 7-9 градусов, по области – 6-11, осадков не ожидается, ветер в порывах будет усиливаться до 15 метров в секунду. Этот день окажется самым холодным на неделе.
6.09.2018 выпадет небольшой дождь. Ночью в столице будет 4-6 градусов, в Подмосковье – 2-7. Днем в регионе будет 11-13 градусов, но порывы ветра еще будут достигать 15 метров в секунду.
Самый теплый день ожидается 7 октября. Ночью в Москве 6-8, по области 3-8 градусов. Днем температура вохдуха повысится до 14-16 градусов, что соответствует середине сентября.
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