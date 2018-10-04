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Депутат Мособлдумы проверил состояние подъезда жилого дома в Подольске по просьбе жителя
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Общество — 4 Октября 2018, 14:48
Депутат Московской областной думы Павел Максимович в подмосковном Подольске в ходе проверки состояния подъезда в многоквартирном доме на улице Ульяновых нарушений не выявил.
К Максимовичу с жалобой на сырость в подъезде обратилась в рамках приема граждан жительница дома №15 на улице Ульяновых.
В связи с данным обращением Максимович направил запрос руководителю управляющей компании «МУЖРП №1» Подольска на проведение обследования подвала. После чего проведено обследование подвала дома совместно с представителями УК «МУЖРП №1», «ЖРЭУ №4», совета дома, а также собственниками жилых помещений.
В ходе проверки было выявлено, что подтоплений в подвале нет, инженерные сети все исправны и посторонние запахи отсутствуют.
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