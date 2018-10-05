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Клуб настольного тенниса для детей и взрослых открыли в ДС Люберец
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Октября 2018, 19:23
Как сообщил председатель городского спорткомитета Владимир Сурков, что во Дворце спорта «Триумф» Люберец открылся клуб настольного тенниса для детей и взрослых.
Он отметил, что с 1.10.2018 года в городском округе Люберцы во Дворце спорта «Триумф» начал работу клуб настольного тенниса для детей и взрослых. Занятия будут вести Ольга Мейснер, тренер школы Олимпийского резерва Московской области, старший тренер Московской области по настольному теннису высшей квалификационной категории и Дарья Федорчукова, воспитанница нижегородского областного училища Олимпийского резерва имени Тишина», – сказал Сурков.
Он уточнил, что на данный момент установлено 3 теннисных стола: два профессиональных, один – тренировочный. В дальнейшем количество столов будет увеличено.
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