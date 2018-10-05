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Жители Красногорска могут стать соавторами выставки елочных игрушек в Музее Победы
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Общество — 5 Октября 2018, 19:42
Как сообщает пресс-служба информационного центра учреждения, что в Красногорском филиале Музея Победы 11.12.2018 пройдет экспозиция «Новый год моей страны», жители могут принести старинные елочные украшения и другие новогодние атрибуты прошлого в качестве экспонатов для выставки.
Отмечается, что Красногорский филиал Музея Победы запустил народный проект «Новый год моей страны», в рамках которого жители Подмосковья могут стать соавторами выставки старинных елочных игрушек.
Выставка откроется в филиале Музея Победы 11 декабря 2018 года. Она продлится до конца января следующего года. Передать предметы на временное хранение можно до 20 ноября по адресу: улица Народного ополчения, дом №18А.
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