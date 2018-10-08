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Жители Люберец отправили более 1 тыс обращений на портал «Добродел» за неделю
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Октября 2018, 19:10
Как информируется на интернет-портале «Добродел», что за прошедшую неделю жители городского округа Люберцы отправили 1068 обращений, большая часть из них касалась парковки на газонах..
Отмечается, что с 29 сентября по 5 октября через портал «Добродел» было подано 1068 сообщений о проблемах. Больше всего обращений – 132 касались парковки на газонах и зеленых насаждениях».
Также 92 человека жаловались на отсутствие отопления, а еще 40 оповестили диспетчеров о неисправных дверях в местах общего пользования. Жители подали 31 заявку, которые связаны с неработающими фонарями на улицах, и 30 со сбоями в работе фонарей во дворах.
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