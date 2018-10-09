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Дезинсекцию от тараканов провели в одном из домов на улице Кирова в Подольске
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Общество — 9 Октября 2018, 19:42
Как информирует интернет-портал «Добродел», что в подмосковном Подольске провели дезинсекцию от тараканов в одном из домов на улице Кирова.
Житель Подольска оставил на портале жалобу на наличие тараканов в доме №5 по улице Кирова. Согласно его словам, насекомые ползут по лестничной площадке, особенно их часто можно увидеть на нулевом этаже у входа в подъезд и лифта. П
Как сообщил директор МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов, что согласно данным управляющей компании «МУЖРП №5» Подольска, в данном доме были проведены работы по дезинсекции подвального помещения специализированной подрядной организацией ООО «Областной центр дезинфекции»».
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