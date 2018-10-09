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В Люберцах на 23,6% сократилось количество преступлений, совершенных иностранцами
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Октября 2018, 19:46
Как сообщил заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое», полковник внутренней службы Василий Овчинников, что за 9 месяцев 2018 года в городах Люберцы, Котельники, Дзержинский и Лыткарино на 23,6% сократилось количество преступлений, которые совершали иностранцы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
09.10.2018 года в управлении полиции прошло совещание по итогам работы личного состава с начала 2018 года.
Как отметил Овчинников, что одним из значимых результатов проводимой Управлением работы стало снижение криминальной активности иностранных граждан на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом проглого года. Всего совершено 159 преступлений, в 2017 году – 208.
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