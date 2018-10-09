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УК Красногорска оштрафовали на 2,5 млн руб за ненадлежащее состояние контейнерных площадок
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Октября 2018, 19:50
Как сообщил начальник территориального отдела №29 надзорного ведомства Денис Котрюхов, что более 2,5 миллионов рублей выплатят управляющие компании подмосковного Красногорска за ненадлежащее содержание контейнерных площадок.
В администрации Красногорска 09.10.2018 года прошло совещание с участием представителей администрации муниципалитета, Госадмтехнадзора, областного единого информационно-расчетного центра, регионального оператора по обращению с ТКО, управляющих компаний. На совещание обсуждалась подготовка к передаче с 1 января 2019 года региональному оператору функций по вывозу мусора.
Как отметил Котрюхов, что с начала 2018 года на управляющие компании только за ненадлежащее содержание контейнерных площадок наложено более 2,5 миллионов штрафов.
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