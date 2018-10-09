09октября 2018
вторник
|
Незаконный пункт приема металлолома закрыли на Красковском шоссе в Люберцах
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 9 Октября 2018, 19:53
Как сообщается в аккаунте управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации муниципалитета в Instagram, что в поселении Малаховка городского округа Люберцы после проверки закрыли незаконный пункт приема металлолома, его владельцев привлекут к административной ответственности.
9 октября сотрудники администрации совместно с полицией проверили пункт приема металлолома по адресу: поселение Малаховка, Красковское шоссе. По результатам проверки лица, которые незаконно занимались предпринимательской деятельностью, будут привлечены к административной ответственности в рамках действующего законодательства. Теперь пункт приема металлолома закрыт.
Также возбуждено административное производство, в рамках которого проводится проверка.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +4 +6
ночью +3 +5 утром +6 +8
Котировки
Партнеры