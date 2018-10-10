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Москва обеспечит газом 1,7 тыс домов в СНТ Богородского округа в 2020 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Октября 2018, 19:40
Как информирует пресс-служба департамента развития новых территорий столицы, что газораспределительную сеть к домам СНТ в Богородском округе Подмосковья планируют построить в 2020 году.
Как сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, что газ придет в 3 СНТ для обеспечения 1700 жилых домов. Общая протяженность сети составит 8,1 километра.
Он уточнил, что порядка 4 миллионов человек, более 80% членов СНТ в Подмосковье являются жителями столицы.
В ближайшие 3 года на развитие инженерной инфраструктуры садовых товариществ в Подмосковье из бюджета Москвы будет выделено более 43 миллиардов рублей.
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