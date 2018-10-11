11октября 2018
четверг
|
Роспотребнадзор Подмосковья проведет встречу с предпринимателями Ликино‑Дулева 18 октября
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 11 Октября 2018, 11:56
Как сообщила Орехово-Зуевскому информагентству представитель городского территориального отдела, что Управление Роспотребнадзора по Московской области 18.10.2018 года проведет День открытых дверей для предпринимателей в Ликино-Дулева.
Она отметила, что акция «День открытых дверей для предпринимателей» состоится 18.10.2018 года с 10:00 до 16:00 в Орехово-Зуевском территориальном отделе по адресу: Ликино-Дулево, улица Текстильщиков, дом №4А. Для участия в этом мероприятии приглашаются все предприниматели для обсуждения вопросов взаимодействия при осуществлении государственного контроля (надзора) в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.
Основной целью проекта является оказание помощи бизнесу в оперативном получении ответов на вопросы по взаимодействию с ведомством.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +12 +14
вечером +6 +8 ночью +2 +4
Котировки
Партнеры