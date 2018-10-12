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Памятник хирургу Склифосовскому откроют в Москве в пятницу
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Общество — 12 Октября 2018, 10:36
Как информируется на сайте университетаимени И.М. Сеченова, что российскому хирургу Николаю Васильевичу Склифосовскому установят памятник в районе Хамовники в Москве. Открытие памятника пройдет 12 сентября 2018 года и будет приурочено к празднованию 260-летия Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.
Отмечается что открытие памятника начнется в 13:00, а также пройдет митинг с участием почетных гостей (членов ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России», иностранных гостей, сотрудников и представителей студенческого самоуправления). Располагаться памятник будет на пересечении Большой Пироговской улицы и Абрикосовского переулка.
Николай Васильевич Склифосовский (1836-1904) — знаменитый русский ученый, хирург, автор трудов по хирургии и гинекологии. По его инициативе был построен клинический городок Московского университета (в настоящее время клиника Первого МГМУ).
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