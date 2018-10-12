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Более 140 автобусных павильонов появятся в Королеве до конца 2018 года

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Общество — 12 Октября 2018, 10:44

Как информирует пресс-служба местного отделения партии, что в подмосковном Королеве установят более 140 автобусных павильонов на остановках. Данный вопрос находится под контролем у «Единая Россия».

В рамках реализации партийного проекта «Городская среда» члены местного отделения партии «Единая Россия» проводят мониторинг процесса установки новых автобусных павильонов.

Отмечается, что в Королеве сносят старые и устанавливают новые остановки общественного транспорта. До конца этого года должено появиться 141 автобусный павильон единого стандарта. Единороссы оценили качество остановок, их безопасность и наличие «Доступной среды» для маломобильных категорий граждан.



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