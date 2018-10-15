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Начальник полиции Люберец предупредил дачников о начавшихся кражах
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Общество — 15 Октября 2018, 12:04
Как сообщил начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев, что в дачных домах городского округа участились случаи краж, в связи с этим владельцам необходимо обезопасить личное имущество.
15 октября в администрации городского округа состоялось оперативное совещание.
Романцев обратился к населению и сообщал, что дачный сезон подходит к концу, и многие уже закрыли свои дома на зиму, но уже есть жалобы на воровство электротехники, насосов, косилок из домов.
Он добавил, что дачные дома желательно ставить на сигнализацию Росгвардии или ЧОПов (частная охранная организация), чтобы обезопасить их.
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