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Водителей в Подмосковье призвали к осторожности из‑за сильного тумана
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Октября 2018, 12:08
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили Подмосковных водителей о сильном тумане в регионе утром 15 октября и призвали быть особенно внимательными на дорогах.
Они проинформировали, что утром 15 октября 2018 года в Подмосковье будет сильный туман, в связи с этим необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию.
Водителям также рекомендуют выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.
В понедельник в Московском регионе в течение дня будет без осадков, столбик термометра может достичь плюс 21 градуса.
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