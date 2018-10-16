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Истринских коммунальщиков оштрафовали за загрязнение реки
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Октября 2018, 21:14
Как информируется в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области, МУП «Истринский водоканал» после вмешательства природоохранных ведомств начало устранять нарушения, в частности, по вине компании сточные воды без разрешения сбрасывались в реку Беляну.
Предприятие было оштрафовано на 160 000 рублей и получило предписание прокуратуры устранить нарушения природоохранного законодательства. К примеру, по вине компании сточные воды сбрасывались в реку Беляну, при этом разрешение на пользование водным объектом отсутствовало. Кроме того, у коммунальщиков не было документов, которые регламентируют сброс загрязняющих веществ, и проекта допустимых выбросов в атмосферный воздух.
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