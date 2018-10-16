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В Наро‑Фоминском округе пройдет II всероссийский лагерь «Поколение»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Октября 2018, 21:18
Как информируется в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций региона, второй всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи «Поколение» пройдет с 17 по 22 октября в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, в нем примут участие более ста пятидесяти делегатов от студенческих, молодежных и общественных организаций, этнокультурных объединений из регионов России и других стран.
В программе лагеря практические занятия с командой тренеров, мастер-классы известных тележурналистов, спортивные мероприятия с олимпийскими чемпионами в разных видах спорта, актеров театра и кино, встречи с известными бизнесменами и политиками, среди которых руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, директор департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, депутат Государственной думы, руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и другие.
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