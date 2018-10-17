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Городскую больницу имени Дегонского в Балашихе оснастили оборудованием на 10 млн руб
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Общество — 17 Октября 2018, 14:18
Как сообщило министерство здравоохранения Московской области, что в городской больнице имени Дегонского в подмосковной Балашихе ввели в эксплуатацию новое оборудование почти на 10 миллионов рублей.
Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев сообщил, что в больницу в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» закуплено медицинское оборудование на общую сумму 9,7 миллионов рублей. В учреждении появились 3 новых аппарата ИВЛ и 6 прикроватных мониторов, которые обеспечивают наблюдение за состоянием пациента», – сказал .
В текущем году на закупку нового медицинского оборудования в медучреждения Подмосковья было направлено порядка 5 миллиардов рублей.
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