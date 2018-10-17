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«Желтый» уровень опасности из‑за тумана объявили в Московском регионе на 18 октября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Октября 2018, 15:07
Как информирует Гидрометцентр России, что в Подмосковье и Москве на 18.10.2018 года объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана.
«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, который обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 21:00 среды.
Такой же уровень опасности из-за тумана объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ивановской, Рязанской, Липецкой и Орловской областей.
18.10.2018 года в Подмосковье и Москве ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами по региону будет туман. Температура ночью составит 5-7 градусов, днем — 16-18.
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