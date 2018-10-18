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В Балашихе воспитанникам детдома напомнили о мерах безопасности при общении в интернете
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Октября 2018, 14:14
Как информирует ГУ МВД России по Московской области, что сотрудники полиции Балашихи совместно с членом Общественного совета при МУ МВД Анатолием Филипповым провели открытый урок по кибербезопасности для воспитанников детского дома «Непоседы».
Основной целью данного мероприятия являлось привлечение внимания детей к правилам безопасности в сфере информационных технологий и при пользовании интернетом, разъяснение основ безопасного поведения в информационном пространстве.
Сотрудники полиции с ребятами обсудили возможные опасные ситуации, которые могут возникнуть при виртуальном контакте, а также дали советы о том, как уберечь себя от злоумышленников.
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