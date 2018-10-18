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Духовно‑просветительский центр появится на территории Троицкого храма в Королеве
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Общество — 18 Октября 2018, 14:25
Как сообщил настоятель Троицкого храма отец Сергий, что на территории храма в микрорайоне Валентиновка Королева появится духовно-просветительский центр имени преподобного Сергия Радонежского, в котором будут проходить занятия, лекции и семинары.
18 октября храмовый комплекс в микрорайоне Валентиновка в Королеве посетили глава городского округа Александр Ходырев и благочинный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек. На территории комплекса в 2015 году был освящен новый храм. Сегодня здесь находятся деревянный храм, крестильный храм и воскресная школа.
Центр будет состоять из трех этажей. В нем расположится воскресная школа для детей и взрослых. Первый этаж здания уже полностью готов. Здесь ведутся занятия, которые посещают уже более 100 детей и 100 взрослых. Сам центр готов принять 350 человек.
Помимо этого, на территории комплекса планируется установка спортивной и детской площадок.
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