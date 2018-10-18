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В нескольких жилых домах на севере Люберец из‑под крана течет коричневая вода
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Октября 2018, 14:30
Как сообщил сотрудник управления городского ЖКХ в одной из групп в Instagram, что в жилых домах на улице Побратимов Люберец из-под кранов течет вода коричневого цвета.
Жильцы домов № 22, 24, 25 по улице Побратимов жалуются на то, что из крана течет вода цвета кока-колы.
16 октября из-за прорыва на трубопроводе холодного водоснабжения силами ресурсоснабжающей организации АО «Люберецкий Водоканал» были выполнены работы по устранению аварийной ситуации на трубопроводе холодного водоснабжения в районе дома №14 по улице Побратимов с последующим проведением пуско-наладочных работ, что привело к ухудшению качества водоснабжения в близлежащих домах», – сказал сотрудник.
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