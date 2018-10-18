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Новая неделя в Московском регионе начнется с ночных заморозков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Октября 2018, 14:44
Как информирует Гидрометцентр России, что в начале следующей недели в Московском регионе станет прохладнее, ночью возможны заморозки.
В Подмосковье и Москве теплая и солнечная погода, которая обычно наблюдается в сентябре, сменится на более облачную, местами начнут моросить дожди, немного усилится ветер, и похолодает. Погода будет меняться постепенно.
Отмечается, что 22 октября, местами пройдут небольшие осадки. Ночью температура понизится до минус 2 – плюс 3 градусов, а днем потеплеет до 7-12 градусов. Во вторник, 23 октября, временами осадки, ночью минус 1 – плюс 4, днем 5-10 градусов.
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