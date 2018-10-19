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Свыше 90 км дорог планируют отремонтировать в Красногорске в 2019 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Октября 2018, 13:14
Как сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета, ремонт более 90 километров дорог запланировали в подмосковном Красногорске на следующий год.
Отмечается, что на территории горокруга Красногорск в следующем году планируется масштабная работа по развитию дорожной инфраструктуры. Будет отремонтировано 200 участков дорог, протяженностью 95 километров и общей площадью в 515000 квадратных метров.
Дорожные работы в 2018 году уже завершены полностью, на данный момент ведется приемка качества.
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