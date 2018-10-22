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В Реутове обновили 100% неисправных пожарных гидрантов за год
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Октября 2018, 16:08
Как сообщил глава городского округа Станислав Каторов, что в подмосковном Реутове за год полностью обновили все неисправные элементы системы уличных пожарных гидрантов.
Каторов отметил, что в 2017 году около трети пожарных гидрантов, расположенных на улицах города, требовали замены или технического обслуживания, то на сегодняшний день все 100% точек пожарного водоснабжения полностью работоспособны.
По данным Реутовского информагентства, власти совместно с представителями подразделений Государственной противопожарной безопасности регулярно проводят проверку гидрантов и в случае необходимости безотлагательно заменяют вышедшие из строя.
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