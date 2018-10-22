22октября 2018
понедельник
|
Более 38 тысяч новых подключений к электросетям провели в Подмосковье с начала года
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 22 Октября 2018, 16:14
как проинформировала пресс-служба министерства энергетики Московской области, что энергокомпании Подмосковья с начала 2018 года заключили 38000 новых договоров на присоединение к электрическим сетям.
Как подчеркнул министр энергетики Московской области Леонид Неганов, что по поручению губернатора Андрея Воробьева в Московской области активно идет работа по упрощению процедур и уменьшению сроков присоединения к электрическим сетям.
Примерно 85% от всего количества заявок на подключение к электросетям поступают в компании в электронном виде через «Личный кабинет клиента». Несколько лет назад этот показатель не превышал 30%.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +7 +9
вечером +3 +5 ночью +2 +4
Котировки
Партнеры