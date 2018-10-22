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Полицейские Подольска рассказали школьникам о правилах безопасности в общественных местах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Октября 2018, 16:18
Как сообщила пресс-служба УМВД России по городскому округу Подольск, что полицейские Подольска рассказали школьникам о правилах безопасности в общественных местах, а также об ответственности за хранение и употребление наркотиков.
Сотрудники УМВД России по Подольску вместе с членом общественного совета при УМВД Натальей Архиповой организовали встречу со школьниками на базе одной из библиотек горокруга.
Отмечается, что инспектор отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Подольску рассказала учащимся об ответственности за совершение преступлений, которые связаны с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Также инспектор проинформировала о правилах поведения в общественных местах и на проезжей части».
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