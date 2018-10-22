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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников стартует в Балашихе 27 октября

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Общество — 22 Октября 2018, 16:24

Как информируется на официальном сайте управления по образованию городского округа, что в подмосковной Балашихе 27.10.2018 года начнется муниципальный этап всероссийской олимпиады, учеников с 5 по 11 классы ждут испытания по 24 предметам.

Отмечается, что на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, который стартует в городском округе Балашиха 27.10.2018 года, приглашают учащихся 5-11 классов, успешно выступивших на предыдущем, школьном этапе. Также принять участие могут и победители и призеры соответствующего этапа прошлого года.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам среди учащихся 5-11 классов. Состязания делятся на 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

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