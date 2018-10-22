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Около 800 человек примут участие в региональном чемпионате WorldSkills в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Октября 2018, 16:29
Как информирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой, что пятый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет в Московской области с 12 по 16 ноября 2018 года. Предположительно, что в нем примут участие порядка 800 человек, которые будут соревноваться в 164 компетенциях.
Сейчас проходят отборочные соревнования, который продлятся до 1.11.2018 года. В данном отборе участвуют студенты средних профессиональных учреждений Московской области в возрасте от 16 до 21 года, старшеклассники и первокурсники в возрасте 14-16 лет.
Региональный чемпионат пройдет на 28 площадках – на базах подмосковных колледжей и техникумов.
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