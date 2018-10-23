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Солнечногорский коттеджный поселок оштрафовали за загрязнение водохранилища
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Октября 2018, 14:29
Как информирует пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области, что инспекторы эконадзора вынесли постановление об административном штрафе в отношении ассоциации «БКП «Акватория Истры», расположенного вблизи деревни Лопотово Солнечногорского района, за сбрасывание неочищенных стоков в Истринское водохранилище.
Отмечается, что на территории поселка располагается накопительная емкость для сбора ливневых стоков. В ходе выявили, что неочищенные стоки сбрасываются из емкости в Истринское водохранилище. Лабораторный анализ показал превышение ПДК загрязняющих веществ.
Также было выявлено, что БКП не инвентаризировало источники негативного воздействия на окружающую среду и не разработал программу производственного экологического контроля.
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