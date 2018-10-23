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Жители Люберец смогут пройти бесплатную диспансеризацию 27 октября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Октября 2018, 14:34
Как информируется в Instagram-аккаунте управления социальной политики администрации муниципалитета, что в подмосковных Люберцах 27.10.2018 года пройдет Единый день диспансеризации, где жителю смогут проверить состояние своего здоровья.
27 октября 2018 года на территории городского округа Люберцы пройдет очередной Единый день диспансеризации. Данное мероприятие будет проходить с 9:00 до 13:00 во всех поликлинических отделениях ГБУЗ МО «ЛРБ№1» и ГБУЗ МО «ЛРБ№2». С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Из-за ремонта в поликлинике №5 «ЛРБ№2» диспансеризация для прикрепленных к ней жителей пройдет в Центральном поликлиническом отделение «ЛРБ№2» по адресу: Октябрьский проспект, дом №116, остановка «Вечный огонь».
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