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Отправку собаки в Сочи из аэропорта «Внуково» приостановили из‑за нарушений в документах
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Общество — 23 Октября 2018, 14:37
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, что оформление собаки, которая поступила в московский аэропорт «Внуково» для отправки в Сочи, приостановили из-за неточностей в ветеринарном сертификате.
Отмечается в сообщение, что в аэропорту «Внуково» было приостановлено оформление живой собаки в количестве одной головы, убывающей из города Москвы в город Сочи, в сопровождении ветеринарно-сопроводительных документов. Выяснилось, что ветеринарное свидетельство животного не соответствует установленной форме.
Оформление груза было осуществлено после предоставления корректного ветеринарного свидетельства.
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