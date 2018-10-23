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Жители Люберец пожаловались на отсутствие педиатров в поликлинике на Назаровской улице
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Общество — 23 Октября 2018, 14:44
Жители городского округа Люберцы жалуются на отсутствие детских врачей в поликлинике на улице Назаровской.
Жители горокруга написали жалобу в комментариях под постом главы муниципалитета Владимира Ружицкого в Instagram. Суть жалобы заключалась в том, что в детской поликлинике на улице Назаровской педиатров нет, на прием попасть невозможно, в очередях приходится стоять по несколько часов. Жители попросили разобраться с ситуацией.
Сотрудник ГБУЗ МО ЛРБ №2 ответил на обращение, что в детском поликлиническом отделении №2 на улице Назаровская, дом №3 ведут прием 2 участковых врача-педиатра, в пункте врачебного приема ЖК «Самолет» также ведут прием два врача-педиатра.
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