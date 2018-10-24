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Габдрахманов встретится с предпринимателями Подмосковья 31 октября
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Октября 2018, 15:21
Как информирует пресс-службы губернатора и правительства региона, что первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов проведет рабочую встречу с представителями бизнеса 31 октября 2018 года.
Встреча начнется в 13:00. Данное мероприятие будет транслироваться на официальном сайте правительства Московской области.
Вопросы, предложения, а также заявки на участие можно направить по электронной почте: businessMO@mosreg.ru.
На одной из недавних встреч Габдрахманова с предпринимателями речь шла о новых способах поддержки малого бизнеса. Также участники встречи интересовались инновационными областями, которые развиваются в Подмосковье.
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