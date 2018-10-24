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В медицинском кластере «Сколково» появится центр для обучения врачей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Октября 2018, 15:59
Как информирует пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, в международном медицинском кластере «Сколково» создадут специальный центр для повышения квалификации и обучения врачей, запустить технопарк планируют в 2021 году.
Как сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, кроме развития сферы медицинской помощи, в международном медицинском кластере обеспечивается возможность получать профильное образование.
Заместитель мэра отметил, что образовательная часть будет управляться одним крупным оператором, роль которого может исполнить Страсбургский университет.
Запуск проекта технопарка планируется в 2021 году, а полная его реализация займет порядка двух лет.
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