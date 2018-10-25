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Воробьев поручил усилить работу по реконструкции трассы М‑5 в Раменском районе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Октября 2018, 21:48
Как проинформировал глава муниципального района Андрей Кулаков, что работа по реконструкции федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Раменского района Подмосковья будет усилена.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал ситуацию с трассой М-5 «самой неподобающей», уточнив у Кулакова, входит ли в его планы каким-либо образом изменить ситуацию.
Кулаков, ответил, что с этой работой занимаемся порядка полутора лет. Сейчас уже много сто поменяно.
Он также отметил, что протяженность трассы по Раменском району «достаточно серьезная» – 50 километров. Егорьевское шоссе занимает 40 километров территории.
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