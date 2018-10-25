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«Красную» зону по числу школ в Подмосковье ликвидируют в 2019–2020 годах

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Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Октября 2018, 21:52

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, что в Подмосковье весной начнется строительство порядка 60 школ, который планируется сдать к 1 сентября 2020 года. Проекты уже разработаны, ряд муниципалитетов необходимо вывести из «красной» зоны по числу образовательных организаций.

Воробьев в эфире телеканала «360» отметил, что идет активное строительство школ. В первую очередь главы территорий заявляют строительство школ. Это Ивантеевка, Подольск, Мытищи. Основная задача это убрать «красную» зону в 2019-2020 годах, в марте-апреле впервые будет заложено порядка 60 школ, которые должны ввести 1 сентября 2020 года, то есть построить школы за 18 месяцев.

Проекты уже готовы, подчеркнул глава региона.

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