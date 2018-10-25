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Воробьев поручил привести в порядок детские площадки в Видном
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Октября 2018, 21:57
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 25 октября поручил главе Ленинского района Валерию Венцалю разъяснить жителям подмосковного Видного ситуацию с детскими площадками.
В эфире телеканала «360» жители Видного попросили губернатора отремонтировать несколько детских площадок.
Воробьев попросил разобраться с этой ситуацией, также обсудить, что необходимо сделать.
В Подмосковье действует губернаторская программа по установке детских площадок. С 2013 года в регионе установили более 700 детских игровых комплексов. По итогам этого года в области установят более 220 площадок.
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