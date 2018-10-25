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Программу строительства детских садов в Подмосковье увеличили в два раза
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Октября 2018, 22:00
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что в Подмосковье в два раза увеличили программу строительства детских садов на следующий год.
Он отметил, что было необходимо с 20 до 40 (объектов - ред.) увеличить программу строительства детских садов на 2019 год. Школы и детские сады являются одной из проблем таких городов, как Красногорск. Большие ресурсы будут направлены на строительство.
Он добавил, что важной задачей также является привлечение профессиональных педагогов.
С начала текущего года в Московской области в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья» введено в эксплуатацию 13 детских садов.
На строительство школ и детсадов в Подмосковье в течение трех ближайших лет из регионального бюджета планируется направить 75 миллиардов рублей.
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