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Освещение на улице Матросова в Солнечногорске проведут 29 октября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Октября 2018, 22:04
Как сообщил исполняющий обязанности главы Солнечногорского района Владимир Слепцов, что в подмосковном Солнечногорске по просьбе жителей уже 29.10.2018 года проведут освещение на одной из улиц, также в городе до конца текущего года выполнят ремонт участка дороги.
К губернатору Московской области Андрею Воробьеву в эфире телеканала «360» обратились жители улицы Матросова с просьбой провести освещение и отремонтировать дорогу.
Слепцов пообещал жителям, что улица Матросова будет вся освещена и прилегающие переулки.
Кроме этого, планируется в 2018 году отремонтировать участок дороги в Солнечногорске.
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