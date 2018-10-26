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Более 1,3 тыс рабочих мест создали на предприятиях Люберец с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Октября 2018, 13:17
Как проинформировал глава муниципалитета Владимир Ружицкий, что с начала текущего года на предприятиях городского округа Люберцы создано более 1300 рабочих мест.
Ружицкий отметил, что на территории городского округа Люберцы действует 15222 субъекта малого и среднего предпринимательства, прирост за 9 месяцев этого года составил 28,7%. С начала текущего года на территории округа создано 1368 новых рабочих мест.
Он подчеркнул, что малое и среднее предпринимательство городского округа занимает ведущие позиции в таких отраслях народного хозяйства, как торговля, бытовое обслуживание, услуги общепита, обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт.
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