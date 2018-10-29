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Станции Большой кольцевой линии метро позволили разгрузить «Полежаевскую» и «Динамо»
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Общество — 29 Октября 2018, 13:16
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, что ввод первого участка Большой кольцевой линии московского метро позволил уменьшить нагрузку на станции «Полежаевская» и «Динамо» на 16% и 13% соответственно.
Он отметил, что большая кольцевая линия позволит заметно разгрузить мосметро. С момента запуска первого участка пассажиропоток вырос на 65%. На данный момент в будни новыми станциями пользуются больше 70000 пассажиров. С вводом БКЛ «Полежаевская» и «Динамо» разгрузились на 16% и 13% соответственно.
Длина БКЛ будет примерно 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, 4пересадки на МЦК, 5 пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.
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